Москалькова поддержала творчество рэперов

https://news.ru/storage/news/86f5019ecc2f26a1966df9c1a878e4b2/95095328-41eb-49b8-ab8d-da9aa61aaa47_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Татьяна Москалькова

Рэп-музыка должна иметь право на существование, если она не нарушает законы и принципы нравственности, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она отметила, что старшее поколение часто отрицательно воспринимает новые формы в искусстве, напомнив о джазе и роке и о таких именах, как Хлебников, Кандинский, Маяковский и Скрябин.

По её словам, некоторые направления выдерживают проверку временем, а некоторые «отмирают».

«Но это не означает, что их нужно запрещать, тем более когда на них есть общественный запрос у молодёжи. Ведь если запретить сцену — будут петь на улицах, в подворотнях, что будет только способствовать маргинализации этого направления творчества», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова рассказала, что школьники и студенты уже не раз обращались к ней с вопросом о том, не нарушают ли права человека запреты на проведение концертов некоторых рэперов.

На это она ответила, что тексты не должны нарушать общепринятых принципов нравственности, быть экстремистскими, разжигать расовую или религиозную ненависть, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин считает наркотики прямым путём к деградации нации. Так глава государства отреагировал на мнение, что рэп держится на трёх китах: секс, наркотики и протест. Вопрос о закрытии рэп-концертов поднял на встрече с президентом продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, запрещать концерты этически неправильно.

За последний месяц в разных регионах страны были отменены или сорваны силовиками концерты Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».