Москалькова ответила на обвинения омбудсмена Украины

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова удивлена, что украинские коллеги не получили её ответы на обращения по поводу украинских заключённых в России. Все запросы от уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой российский омбудсмен лично получает и незамедлительно начинает работу по ним.

По словам Москальковой, она обеспокоена тем фактом, что украинские коллеги не получили ответное письмо, так как оно было отправлено ещё в декабре. В частности, был ответ по состоянию здоровья Станислава Клыха. В письме отмечалось, что осуждённый чувствует себя хорошо и в дополнительных обследованиях не нуждается.

«Очень сожалею, если в силу плохой организации делопроизводства наших коллег мои ответы не доходили до Людмилы Денисовой. Со своей стороны я готова снова направить все необходимые разъяснения и ответить на все интересующие вопросы», — написала Москалькова в своём аккаунте в Instagram.

О том, что Россия не предоставляет данные по соблюдению прав граждан Украины, Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

Ранее Денисова попросила Москалькову оказать содействие в организации медпомощи задержанному на границе с Крымом Эдему Бекирову.