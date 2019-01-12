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Москалькова ответила на обвинения омбудсмена Украины

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова удивлена, что украинские коллеги не получили её ответы на обращения по поводу украинских заключённых в России. Все запросы от уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой российский омбудсмен лично получает и незамедлительно начинает работу по ним.

По словам Москальковой, она обеспокоена тем фактом, что украинские коллеги не получили ответное письмо, так как оно было отправлено ещё в декабре. В частности, был ответ по состоянию здоровья Станислава Клыха. В письме отмечалось, что осуждённый чувствует себя хорошо и в дополнительных обследованиях не нуждается.

«Очень сожалею, если в силу плохой организации делопроизводства наших коллег мои ответы не доходили до Людмилы Денисовой. Со своей стороны я готова снова направить все необходимые разъяснения и ответить на все интересующие вопросы», — написала Москалькова в своём аккаунте в Instagram.

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Из поста Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Фейсбуке узнала, что наши украинские коллеги не получили от нас ответы на свои обращения и запросы по поводу украинских заключенных, содержащихся в России. Была крайне удивлена и обеспокоена этим фактом Людмила Денисова направила мне список этих граждан, и я с уверенностью могу сказать, что мной по ним уже велась работа, и ответы направлялись украинскому омбудсмену. В частности, еще 5 декабря мы писали Уполномоченному Верховной Рады Украины в связи с ее обращением в защиту прав Станислава Клыха. В письме отмечалось, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, в дополнительных обследованиях, стационарном лечении осужденный не нуждается. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова регулярно посещает С.Р. Клыха и сообщает мне всю актуальную информацию. Очень сожалею, если в силу плохой организации делопроизводства наших коллег мои ответы не доходили до Людмилы Денисовой. Заверяю свою украинскую коллегу в том, что все ее запросы оперативно поступают ко мне лично, и работа по ним проводится незамедлительно в первую очередь. Со своей стороны я готова снова направить все необходимые разъяснения и ответить на все интересующие вопросы.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

О том, что Россия не предоставляет данные по соблюдению прав граждан Украины, Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

Ранее Денисова попросила Москалькову оказать содействие в организации медпомощи задержанному на границе с Крымом Эдему Бекирову.


#украина #правачеловека #заключенные #татьянамоскалькова #омбудсмен
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