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Полиция установила причастность сотрудников столичного управления по вопросам миграции (УВМ) к фиктивной регистрации мигрантов. По результатам проверки будет принято решение об их увольнении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что виновные лица понесут установленное законом наказание. Руководителей задержанных также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, передаёт АГН «Москва». Ранее News.ru писал, что сотрудники...