https://static.news.ru/photo/64e3bfaa-a7ba-11e9-905e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Москвичам пообещали продолжительные ливни. Они начнутся во вторник после 18:00 и продлятся более полутора суток.
Это будут настоящие июльские ливни. Расчёты показывают, что за этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков, — говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 17 и 18 июля на территории Центральной России ожидаются сильные грозовые ливни. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. К концу недели, 19 и 20 июля, циклон немного ослабеет, однако дожди не прекратятся, писал News.ru.