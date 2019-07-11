https://static.news.ru/photo/1ab4e890-a3d3-11e9-a9f6-fa163e074e61_1024.jpg Памятник благоверным князю Петру и княгине Февронии Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Мощи покровителей брака святых благоверных Петра и Февронии будут принесены из муромского Свято‑Троицкого женского монастыря в храм Христа Спасителя. В Москве они пробудут с 14 по 21 июля.

Встречу мощей и праздничный молебен в храме 14 июля возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15:00, вход свободный, — сообщили в Московском патриархате.

Паломники получат доступ к святыне с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00.

Как писал News.ru, более 70 тысяч паломников из России ежегодно приезжают в итальянский город Бари поклониться мощам святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщил архиепископ Бари-Битонто Франческо Какуччи. Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что пока мощи Николая Чудотворца находились в Москве и Санкт-Петербурге, им поклонились около 2,4 млн человек из разных регионов России и других стран.