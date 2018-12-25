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Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост

Лантюхов Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Московский городской суд отправил на пересмотр в районный суд дело студента Евгения Корта. Ему вменяют возбуждение ненависти и вражды. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно определению кассационной инстанции, приговор Зеленоградского суда Москвы отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в новом составе в суд первой инстанции», — сказал сотрудник пресс-службы.

Студент опубликовал в соцсетях изображение, которое, согласно приговору, содержало «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения национальных (этнических) групп лиц».

Как ранее писал News.ru, Совет Федерации одобрил пакет законов о частичной декриминализации уголовной статьи об экстремизме, в том числе о репостах. Важным обстоятельством в данном случае является то, что поправки будут иметь обратную силу и распространяться на ранее возбуждённые производства. Вынесенные приговоры должны быть отменены, а расследуемые дела остановлены.


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