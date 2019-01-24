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Мосгорсуд оставил под арестом чиновников из Дагестана

Абдусамад Гамидов Антон Кардашов/АГН «Москва»

Абдусамад Гамидов

общество [ версия для печати ]

Московский городской суд продлил до 5 мая срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики Республики Дагестан Раюдину Юсуфову. Их обвиняют в растрате. Об этом News.ru сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

«Суд продлил арест Гамидову и моему подзащитному до 5 мая», — сказал адвокат.

Как ранее рассказал News.ru Хасавов, предварительное следствие по делу закончено, Юсуфов и другие фигуранты знакомятся с материалами дела.

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка ста чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.


#суд #дагестан #АРЕСТ #чиновники
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