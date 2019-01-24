Мосгорсуд оставил под арестом чиновников из Дагестана

https://news.ru/storage/news/e00f15c40611cec092fc5e4cd7468457/a9e7f8e1-c97e-46cc-b7a3-0432ac85883b_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Абдусамад Гамидов

Московский городской суд продлил до 5 мая срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики Республики Дагестан Раюдину Юсуфову. Их обвиняют в растрате. Об этом News.ru сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

«Суд продлил арест Гамидову и моему подзащитному до 5 мая», — сказал адвокат.

Как ранее рассказал News.ru Хасавов, предварительное следствие по делу закончено, Юсуфов и другие фигуранты знакомятся с материалами дела.

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка ста чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.