Мосгорсуд оставил под арестом чиновников из Дагестана

Московский городской суд продлил до 5 мая срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики Республики Дагестан Раюдину Юсуфову. Их обвиняют в растрате. Об этом News.ru сообщил его адвокат Дагир Хасавов.
«Суд продлил арест Гамидову и моему подзащитному до 5 мая», — сказал адвокат.
Как ранее рассказал News.ru Хасавов, предварительное следствие по делу закончено, Юсуфов и другие фигуранты знакомятся с материалами дела.
В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка ста чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.