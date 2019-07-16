https://static.news.ru/photo/495edc62-a7d6-11e9-99f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста 14-летнего школьника из Москвы Кирилла Кузьминкина, задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства. До этого Пресненский суд продлил срок содержания юноши в СИЗО до 2 октября.

Школьник обвиняется по статьям УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», передаёт « МБХ Медиа ».

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года у 14-летнего подростка в Москве нашли самодельное взрывное устройство. Как считают силовики, он якобы планировал совершить теракт в Люблино во время акции ультраправых «Русский марш» в День народного единства.

Следствие полагало, что он был связан с 17-летним анархистом Михаилом Жлобицким, который 31 октября 2018 года подорвался и погиб в управлении ФСБ в Архангельске. Однако отец Кузьминкова назвал это домыслами.