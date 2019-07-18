Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Игорю Подпорину. Ранее он получил 2,5 года колонии общего режима за повреждение картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван», передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Судебная коллегия постановила приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — огласила решение судья.
30 апреля Замоскворецкий суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.
25 мая 2018 года полицейские задержали мужчину, который разбил стекло над картиной и повредил её. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершённое в отношении особо ценных объектов). Обвиняемый утверждал, что сделал это из-за «недостоверности изображённых на полотне исторических фактов».
Ранее News.ru писал, что реставрация картины Репина может затянуться.