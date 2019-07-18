Фото: АГН «Москва»

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий известную скалу из мультфильма «Король лев». Она попала в объектив установленной в заповеднике камеры.

С утёса открывается великолепный вид на окрестности. На кадрах также запечатлён редкий дальневосточный леопард — самец Leo 12M по имени Тайфун. Он является единственным зафиксированным на территории краснокнижным самцом, что...