Мосгорсуд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде ареста юристу Константину Антонцу, обвиняемому в государственной измене.
Решение о заключении Антонца под стражу было вынесено Лефортовским судом Москвы 10 июля. Защита юриста подала апелляционную жалобу, но Мосгорсуд оставил её без удовлетворения. В СИЗО обвиняемый останется до 3 сентября, сообщает
Антонец обвинения в свой адрес отрицает. Он утверждает, что возбуждённое против него дело сфабриковано.
Ранее News.ru писал, что суд арестовал жену Антонца Антонину Зимину, возглавлявшую Балтийский центр диалога культур. Её также обвиняют в госизмене.