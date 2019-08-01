https://static.news.ru/photo/bec48da8-b433-11e9-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде ареста юристу Константину Антонцу, обвиняемому в государственной измене.

Решение о заключении Антонца под стражу было вынесено Лефортовским судом Москвы 10 июля. Защита юриста подала апелляционную жалобу, но Мосгорсуд оставил её без удовлетворения. В СИЗО обвиняемый останется до 3 сентября, сообщает РИА Новости .

Антонец обвинения в свой адрес отрицает. Он утверждает, что возбуждённое против него дело сфабриковано.

Ранее News.ru писал, что суд арестовал жену Антонца Антонину Зимину, возглавлявшую Балтийский центр диалога культур. Её также обвиняют в госизмене.