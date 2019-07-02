https://static.news.ru/photo/88ab3572-9cc9-11e9-ae22-fa163e074e61_1024.jpg Александр Дрыманова Фото: АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил генерала Александра Дрыманова под арестом. Он обвиняется в коррупции. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде рассматривалась жалоба Дрыманова на постановление о продлении срока содержания под стражей, постановление было изменено в мотивировочной части: исключено предложение о вине, в остальной части без изменения, — сказала пресс-секретарь суда.

Дрыманов останется под арестом до 16 июля. Эту меру пресечения избрал для него Лефортовский суд в июне.

Дрыманова арестовали в июле 2018 года. Он обвиняется в получении двух взяток в крупном и особо крупном размерах (статья 290 УК). Уголовное преследование ведётся в рамках расследования дела о коррупции в СК, по которому ранее были осуждены бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров.

Как следует из обвинительного заключения, Дрыманов за вознаграждение освободил из-под стражи криминального авторитета Андрея Койчукова.

Из материалов, оглашённых в суде, известно, что генерал якобы получил еще одну взятку от Никандрова «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе». Размер взятки составил 9850 евро.

Ранее News.ru писал о том, что следствие о взятках генерал-майора СК Дрыманова завершено.