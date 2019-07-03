https://static.news.ru/photo/9d778c80-9d7d-11e9-a6ef-fa163e074e61_1024.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд не снял арест со счетов экс-сенатора Рауфа Арашукова. Арест наложен на четыре его счёта, общая сумма которых составляет две тысячи рублей. Об этом News.ru сообщила адвокат Арашукова Марина Андреева.

Сегодня состоялось рассмотрение наших двух жалоб на арест счетов. Всего у него их четыре, на которых в общей сложности две тысячи рублей. На одном 1300 рублей, на втором — 350, на третьем — 300, на четвёртом вообще ничего нет. Басманный суд арестовал два счёта в марте и ещё два в апреле, — объяснила она.

Защита считает арест необоснованным.

Следствие объясняет свои действия тем, что арест наложен в целях обеспечения возможного ущерба. Но эта мера применяется, когда есть гражданский иск. В нашем деле таких исков нет. К тому же Арашуков не обвиняется в краже и хищениях, — утверждает Андреева.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Ранее News.ru писал о том, что Басманный суд продлил арест Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и брату Руслану.