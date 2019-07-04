https://static.news.ru/photo/e9838f92-9e23-11e9-84dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Мосгорсуд принял решение не отменять постановление суда первой инстанции о домашнем аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с «отсутствием предмета обжалования».

Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена в связи с прекращением уголовного преследования в отношении него и, таким образом, на момент апелляционного рассмотрения отсутствует предмет обжалования, — говорится в постановлении, которое оказалось в распоряжении « Интерфакса ».

Как писал News.ru, ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что расследование уголовного дела, одним из фигурантов которого являлся Голунов, продолжается. Следствие ведётся в отношении неустановленных лиц. Он пояснил, что первоначально было возбуждено два уголовных дела, которые затем объединены в одно производство. Уголовное преследование журналиста прекращено, а в отношении неустановленных лиц расследование продолжается.