https://static.news.ru/photo/022c90f8-b534-11e9-92ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан, кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Суммы взысканий составили от 10 тысяч до 150 тысяч рублей, сроки арестов — до 30 дней, передаёт « Интерфакс ».

По предварительным данным, в день митинга силовики задержали в центре мегаполиса свыше тысячи человек. ГУ МВД Москвы и затем мэрия обратили внимание на то, что больше 600 участников шествия оказались немосквичами.

Ранее News.ru сообщал, что несогласованные протесты, прошедшие в Москве 27 июля текущего года, организовывали не без иностранного вмешательства. В этом уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.