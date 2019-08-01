22 из 23 жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ в регистрации были оставлены без удовлетворения Московской городской избирательной комиссией. Отменено было только решение окружного избиркома по отношению к представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.
1 августа комиссия рассмотрела пять жалоб: Геннадия Гудкова, Александра Соловьева, Ивана Кульнева, Зои Шарагатовой и Эльмиры Шагиахметовой, передаёт «
Таким образом все полученные претензии были изучены.
Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.