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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору арбузов. По словам экспертов, для того, чтобы выбрать по-настоящему спелый плод, нужно обратить внимание на его корку.

Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует,...