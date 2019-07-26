https://static.news.ru/photo/b16792ca-afa3-11e9-86ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: State Border Guard Service of Uk/via Globallookpress.com

Задержание танкера Neyma в одесском порту Измаил приняли за шутку, так как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривали с моряками по-русски, рассказал старший механик судна Сергей Карпов.

Задержание приняли даже за шутку, — цитирует « Царьград » слова моряка.

Он добавил, что украинские силовики вели себя корректно по отношению к гражданам РФ. Они задавали стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Моряков отпустили после обыска судна, не предъявив претензий.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nike Spirit.

Как писал News.ru, депутат Верховной рады Вадим Новинский обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в организации задержания российского танкера Neyma в одесском порту Измаил.