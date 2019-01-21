Морозы ударят по Москве 23 января

https://news.ru/storage/news/ed606bdd15b71c4c356cb4a26e29f38b/e9a6ebb8-1fd7-4879-989a-f1c1dc3a2181_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Самый сильный мороз ожидается в Москве в среду 23 января. В начале недели температура воздуха днём будет от 6 до 8 градусов ниже нуля, вечером — 12−14 градусов.

«Пик похолодания придется на середину недели. Вполне вероятно, что в ночь на среду в Москве температура воздуха понизится до минус 20, а в Подмосковье — 25, а может быть, местами и до минус 27 градусов», — передаёт сообщение центра погоды «Фобос» АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, новая неделя принесёт в Москву и Подмосковье существенное похолодание в связи с антициклоном, который вытеснит атмосферный фронт, засыпающий город небольшим снегом.

По данным синоптиков, на смену юго-западному ветру придёт северо-западный. Он будет поставлять в столицу арктический воздух.