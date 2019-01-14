Морозы могут осложнить спасательную операцию в Шахтах

https://news.ru/storage/news/e393381d57000538b04acdf8329ab8ab/ec86083d-17d8-4316-ac32-0bfbc36cb52f_850.jpg Следственный комитет РФ/РИА Новости

Понижение температуры, которое ожидается в городе Шахты с 16 января, может значительно осложнить поиск людей под завалами частично обрушившегося жилого дома.

По данным Гидрометцентра, 16 января температура упадёт до минус 4 градусов днём и до минус 6 градусов ночью.

«А с четверга ночью ожидается мороз до 9−11 градусов, днем — минус 5−7 градусов. Такие морозы могут осложнить поиски находящихся под завалами людей», — цитирует ТАСС сотрудника службы.

Ранее News.ru писал, что спасатели достали живую кошку из-под завалов многоэтажки. Животное передали хозяевам.

Взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Предположительно, это семья из трёх человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.