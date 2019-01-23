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Мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало

Hu Cheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Из-за морозной погоды в Москве возможно появление оптических явлений — гало.

По данным Гидрометцентра, этот феномен можно было наблюдать этим утром. Появление гало связано с преломлением и отражением света в кристаллах снега и льда. Выглядит оно как разноцветные светлые круги вокруг Солнца или Луны. Оно возможно при низкой температуре, такой, например, как была в ночь на 23 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 20.

Ранее News.ru писал о том, что в среду, 23 января, в Московском регионе ожидается 17-градусный мороз. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.


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