Мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало

https://news.ru/storage/news/9da070fc22e9c38cbb46dfdee3637e4f/e1b1453a-97ef-43d3-8d1b-17ce5f4d80a1_850.jpg Hu Cheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за морозной погоды в Москве возможно появление оптических явлений — гало.

По данным Гидрометцентра, этот феномен можно было наблюдать этим утром. Появление гало связано с преломлением и отражением света в кристаллах снега и льда. Выглядит оно как разноцветные светлые круги вокруг Солнца или Луны. Оно возможно при низкой температуре, такой, например, как была в ночь на 23 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 20.

Ранее News.ru писал о том, что в среду, 23 января, в Московском регионе ожидается 17-градусный мороз. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.