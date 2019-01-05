Монеты с изображением ракетных комплексов отчеканят в РФ

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Серию почтовых марок и монет с изображением ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» планируется выпустить к 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ограниченный тираж появится в декабре 2019 года, передаёт пресс-служба Минобороны. Отдельные серии будут посвящены как мобильной, так и стационарной группировке, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, прорабатывается вопрос о выпуске юбилейных открыток «Твои гарнизоны, Россия», отражающих особенности службы офицеров-ракетчиков в отдалённых областях.

Ранее News.ru писал, что Национальный банк Украины выпустит монету с изображением Севастополя. Тираж составит 45 тысяч штук, а стоить она будет 44 гривны (109 рублей). Реализацией займутся региональные отделы Нацбанка и банки-дистрибьюторы — Ощадбанк и Укргазбанк.