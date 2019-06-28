https://static.news.ru/photo/d0616e20-9a50-11e9-9dc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская государственная библиотека для молодёжи пригласила москвичей с 1 июля по 15 августа на лекции, мастер-классы, презентации, тренинги и экскурсии.

Программа предназначена для тех, кто остаётся в городе и хочет провести свободное от уроков время весело, интересно и с пользой, — сообщается на портале мэра столицы.

Сотрудники библиотеки подготовили экскурсии в зал редкой книги, лабораторию «МедиаLAB» и в «музыкальный подвал». Все желающие смогут принять участие в актёрских, психологических тренингах, а также в литературных и музыкальных дискуссиях.

Как писал News.ru, второй раз за три года производится замена гранитных блоков возле здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве. В мэрии столицы объяснили, что работы необходимы из-за аварийного состояния лестницы, у которой разрушилось или вовсе отсутствует бетонное основание. Информационного щита на месте работ нет. Рабочий у ограждения не смог ответить, какая организация ведёт демонтаж и где он работает.