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Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» выступают против реализации спиртных напитков в жилых многоквартирных домах. Участниками движения подготовлена законодательная инициатива, запрещающая продажу алкоголя в подобных строениях.

Во время проведения встреч с избирателями депутаты-молодогвардейцы получили огромное количество наказов по ужесточению правил продажи алкогольной продукции вблизи детских площадок, объектов спортивной инфраструктуры, образовательных учреждений, а также в многоквартирных домах и дворах, — рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

Члены организации проверили 1573 здания, в 702 из них имеются торговые точки, где можно купить «горячительное», 239 находятся с внутренней стороны домой около детских и спортивных площадок. В ассортименте ещё 504 магазинов имеется только спиртное, информирует РИА Новости .

Введение запрета на продажу алкогольной и табачной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в домах, также прокомментировали в Минпромторге. В ведомстве полагают, что реализация этой инициативы негативно отразится на малом бизнесе — ряд небольших торговых точек могут закрыться из-за сокращения ассортимента. В то же время вырастет доходность магазинов крупных торговых сетей в результате притока покупателей.

Ранее News.ru писал, что идею убрать из жилых районов алкомаркеты высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В малых населённых пунктах, где нет возможности перенести магазины «на пустыри», он предложил сократить время продажи алкоголя и табака.