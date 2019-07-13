https://static.news.ru/photo/3214c6cc-a635-11e9-956d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Молебен в честь принесения из Мурома мощей святых Петра и Февронии начался в храме Христа Спасителя. Мощи будут пребывать в Москве до 21 июля.

Встречу мощей и праздничный молебен возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по благословению которого мощи были принесены из Мурома в Москву, — передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, пресс-служба патриарха Московского и всея Руси опубликовала маршрут к мощам святых Петра и Февронии. Очередь будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее — по улице Волхонка до центрального входа в храм.