МОЭК в праздники увеличила отпуск тепловой энергии

https://news.ru/storage/news/89fc26bf2247f158ef6ed15b79a09c5f/1a9acd6f-81d2-4a82-b3b7-0e65bba6be3e_850.jpg yagres2. ru/Global Look Press

В пресс-службе ПАО «МОЭК» сообщили, что организация за период новогодних праздников увеличила отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В МОЭК объяснили, что увеличение отпуска тепла произошло из-за более низкой температуры наружного воздуха в Московском регионе по сравнению с новогодними праздниками 2018 года. В частности, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Москве в среднем было холоднее на 6,1 °С. Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям за указанный период составил 165 тыс. Гкал, а в прошлом году этот показатель составил 128 тыс. Гкал.

ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

Ранее News.ru писал о том, что казармы Росгвардии остались без отопления. Инцидент произошёл из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщил представитель экстренных служб. На место происшествия прибыло две бригады МОЭК. Подача тепла приостановлена в помещения трёх казарм и двух общежитий.