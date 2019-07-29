https://static.news.ru/photo/59f2746e-b1fc-11e9-9627-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полным маразмом назвал модельер и телеведущий Вячеслав Зайцев предложение депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий хочет штрафовать или отправлять на общественные работы людей, которые появляются в общественном месте в одежде с нецензурными выражениями или надписями, похожими по звучанию на мат.

Эта инициатива маразм. Полный маразм! То, что придумал Милонов, — какая-то глупость, — цитирует Зайцева издание « Политика сегодня ».

Также модельер полагает, что некоторые граждане, надевая майки с нецензурными выражениями, порой не знают, что там написано. Такое, например, бывает, если человек совсем не владеет английским или другим иностранным языком.

Ранее Милонов предложил ввести карательные меры для таких людей.

Он (человек, в одежде с нецензурным словом. — News.ru) думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы, — призывал депутат.

Как писал News.ru, также Милонов призывал запретить на законодательном уровне хождение по улицам с голым торсом.