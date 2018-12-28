Модель Кира Майер вышла на свободу

https://news.ru/storage/news/ccd192ad09f327e4ab04ee8a5dcc3b3c/05bf53b4-e777-40dc-98b7-506f2e9503c7_850.jpg Kira Mayer/Instagram эксклюзивы

Модель Кира Майер вышла из СИЗО на свободу. Девушка была признана виновной по делу о нападении на сотрудника полиции, Пресненский суд Москвы назначил ей год и два месяца колонии поселения.

«Кира Майер вышла на свободу», — сказали News.ru в пресс-службе изолятора, где содержалась девушка.

Модели зачли время пребывания в СИЗО.

Инцидент произошёл в Москве в конце мая. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил девушку на Mercedes для проверки документов. Но прав на управление авто у той не оказалось. Обозлившись, она пыталась вырвать у правоохранителя протокол и «причинила ему телесные повреждения», писал News.ru.

Майер 25 лет, она модель и популярный блогер. На её страницу в Instagram подписано более 100 тысяч человек