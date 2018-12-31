МО опровергло слухи об урезании премии военным из-за храма

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Министерство обороны России опровергло появившуюся в СМИ информацию, что деньги, предназначенные для выплат военнослужащим Псковского гарнизона пошли на строительство главного храма Вооружённых сил РФ.

В ведомстве назвали это «фейковым вбросом украинских пропагандистов» и отметили, что подобные злоупотребления невозможны, поскольку начисление довольствия тщательно контролируется, а все операции осуществляются только в безналичной форме, на персональные банковские карты военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.

Так ведомство отреагировало на публикацию «МБХ Медиа», в которой рассказывалось о том, что у военнослужащих в Псковской области существенно урезали предновогоднюю премию, а деньги якобы ушли на строительство главного храма ВС России.

Как писал News.ru, такой храм действительно будет возведён в военном парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что для изготовления ступеней храма будет использоваться переплавленная трофейная техника вермахта.