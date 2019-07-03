https://static.news.ru/photo/5a925fde-9d8d-11e9-a44b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, компенсация составит 450 тыс. рублей. Её получат семьи, в которых после первого января 2019 года родился третий или последующий ребёнок.

Сумма, выделенная из федерального бюджета, должна быть направлена на погашение ипотеки.

В 2019 году деньги получат около 30 тысяч семей. Выплата предусмотрена как отдельная мера поддержки, действующая параллельно с другими.

Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности.