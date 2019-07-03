Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость.
Согласно опубликованному на официальном
Сумма, выделенная из федерального бюджета, должна быть направлена на погашение ипотеки.
В 2019 году деньги получат около 30 тысяч семей. Выплата предусмотрена как отдельная мера поддержки, действующая параллельно с другими.
Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности.