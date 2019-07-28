https://static.news.ru/photo/dacd7306-b13c-11e9-8cf3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Правительство Москвы подготовило новые льготы по имущественному и земельному налогам для многодетных семей.

В 2019 году около 134,5 тысячи семей смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам. Льгота предоставляется из расчёта по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Её можно будет оформить на объект каждого вида. Норма распространяется на платежи за 2018 год, говорится на сайте правительства.

Как ранее писал News.ru, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил объявить 2020 год годом многодетной семьи. Он предложил освободить более 1,8 млн многодетных семей от оплаты услуг ЖКХ, определить единый правовой статус каждой такой семьи, ввести для шести тысяч многодетных семей с 8 и более детьми ежемесячные президентские гранты в размере 70 тысяч рублей. Письмо с инициативой направили президенту РФ Владимиру Путину.