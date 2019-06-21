https://static.news.ru/photo/c3045460-944f-11e9-82bc-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Многодетная украинская семья, которая дозвонилась до президента РФ Владимира Путина на прямую линию, в ближайшее время получит российское гражданство.

На данный момент семейство, у которого девять детей, живёт в Набережных Челнах. Они приехали в регион в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начались военные действия, передаёт Газета.Ru .

Все члены семьи пойдут на получение гражданства по госпрограмме добровольного переселения.

Ранее, как писал News.ru, более 100 бывших жителей Крыма и Севастополя обратились за российским гражданством. Всего в миграционные подразделения МВД поступили заявления от 125 украинцев.