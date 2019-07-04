https://static.news.ru/photo/548c8ff4-9e70-11e9-b018-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Новости Калужской Области/vk.com

Многодетная семья Грисбах, которая бежала из Германии из-за излишней опеки социальных служб, получила временное убежище в России.

Принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учётом их личных жизненных обстоятельств, руководством МВД России принято решение о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

По данным МВД, семья из восьми человек приехала в Калужскую область в 2015 году по туристической визе. Из Мельбурна она вынуждена была бежать из-за того, что местные власти угрожали отобрать у родителей детей.

В России немцы неоднократно обращались в миграционную службу с просьбой предоставить временное убежище, однако заявления не были удовлетворены из-за отсутствия доказательств о преследовании.

Ранее News.ru сообщал, что немецкий подросток попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему воссоединиться с родителями, которые были вынуждены укрыться от немецкой ювенальной юстиции в России.