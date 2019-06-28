https://static.news.ru/photo/1a078652-99e0-11e9-b330-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Артём Житенев/РИА Новости

Мнения экспертов-зоозащитников, а также специалистов Московского зоопарка и Российской академии наук учли при подготовке в Минприроды перечня запрещённых к содержанию в домашних условиях животных.

При подготовке указанного перечня были учтены предложения экспертного зоозащитного сообщества, экспертов Московского зоопарка и Российской академии наук, — говорится в сообщении Минприроды.

Как писал News.ru, постановлением правительства № 795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели. В реестре животных разделили на 33 отряда (подотряда) и объединили в восемь классов — пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.