https://static.news.ru/photo/08b2ad32-9c0b-11e9-997f-fa163e074e61_1024.jpg Мария Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело в отношении Марии Хачатурян, младшей из сестёр, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца, в связи с признанием её невменяемой может быть выделено в отдельное производство. Об этом News.ru сообщил её адвокат Ярослав Пакулин.

Согласно 436 статье УПК, если в ходе расследования будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления, то уголовное дело в отношении его может быть выделено в отдельное производство, — объяснил он.

Также Пакулин добавил, что психическое расстройство наступило в момент совершения преступления как острая реакция на стресс. Кроме того, адвокат пояснил, что это не кратковременное состояние, а «полноценное расстройство, которое потребовало лечения».

На данный момент защита Марии Хачатурян пока не приступила к ознакомлению с материалами дела, поскольку этим занимается потерпевшая сторона.

Как писал News.ru, 26 июня Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Ангелине и Крестине Хачатурян. Аналогичное решение было принято и в отношении Марии.

Следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Девушкам инкриминируется убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.