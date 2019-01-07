МХТ объяснил проступок Верника

https://news.ru/storage/news/dc1f37402babd431816e1917c8b04810/c71c750e-14a1-424b-bcf6-1d3af6baf3c6_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Московский художественный театр будет отстаивать право своих сотрудников проезжать по Камергерскому переулку. Это связано со штрафом, который был наложен на актёра Игоря Верника, который проехал на своём авто по пешеходному переулку.

Пресс-служба театра назвала несправедливыми и неправильными нападки на Верника, который стал «заложником административных нестыковок и недоработок», — сообщается на сайте театра. Оказывается, театр имеет официальное разрешение на въезд в переулок для сотрудников, а также для провоза декораций.

«МХТ после новогодних каникул более настойчиво займётся решением вопроса о проезде на территорию театра, во избежание повторения вышеописанной ситуации», — говорится в сообщении театра.

Также в МХТ заявили, что в сложившейся ситуации виноват и театр, «который не отстоял свои права в полном объёме, и власти города Москвы», которые не предусмотрели логистику театра, и ГИБДД, которая установила запрещающий знак. «зная, что в данном месте Камергерского переулка имеется въезд в театр».

Ранее News.ru сообщал, что актёра Игоря Верника, решившего проехать на своём внедорожнике Range Rover по пешеходному Камергерскому переулку в центре Москвы, оштрафовали.