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Хуснуллин рассказал о новых развязках на МКАДе

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Девять дорожных развязок на Московской кольцевой автодороге собираются реконструировать. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы начнутся в 2019 году на участках магистрали в районе улиц Поляны, Липецкая, Верхние Поля и Капотня, а также на Осташковском и Алтуфьевском шоссе, передаёт АГН «Москва».

В данный момент дорожные сооружения возводятся на пересечении МКАДа с Бесединским и Волоколамским шоссе и с улицей Генерала Дорохова.

«Таким образом, у нас в планах работы по девяти транспортным объектам. Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД, а также улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы», — пояснил чиновник.

Депстрой столицы сообщал, что восемь новых станций Московского метрополитена выведут за пределы МКАДа: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» (все на Некрасовской линии), остальные четыре — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» откроют на продлении Сокольнической ветки в ТиНАО.

Ранее News.ru писал о ЧП в столичном метро. «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую» Люблинско-Дмитровской линии пришлось временно закрыть из-за поступления воды.


#москва #МаратХуснуллин #дороги #МКАД
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