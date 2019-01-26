Митрополит: Исаакиевский собор обязательно передадут РПЦ

https://news.ru/storage/news/df0f44693ca554107fca870765b31237/c96bb0a4-a552-4a92-b2f4-22951ef758df_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Исаакиевский собор останется музеем, даже когда будет передан Русской православной церкви. В работе храма ничего не поменяется, утверждает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что в настоящее время в соборе проходят регулярные богослужения, но при этом двери для туристов всегда открыты.

«В будущем церковь решит вопрос таким образом, чтобы ничьи интересы не были ущемлены», — сказал митрополит.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил решить вопрос о статусе Исаакиевского собора в рамках закона и учитывать мнение горожан.

Тем временем 30 декабря 2018 года документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратил силу. Новая заявка от РПЦ пока не поступала. В пресс-службе религиозной организации отметили, что РПЦ подаст заявку на передачу Исаакиевского собора, «когда сочтёт необходимым».

Как сообщал News.ru, первый и единственный музей в США, посвящённый КГБ, открылся в Нью-Йорке. В музее представлено более 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для сотрудников спецслужб. Экспонаты собирались 30 лет в разных странах мира.