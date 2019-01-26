USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C15:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Митрополит: Исаакиевский собор обязательно передадут РПЦ

Serguei Fomine/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Исаакиевский собор останется музеем, даже когда будет передан Русской православной церкви. В работе храма ничего не поменяется, утверждает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что в настоящее время в соборе проходят регулярные богослужения, но при этом двери для туристов всегда открыты.

«В будущем церковь решит вопрос таким образом, чтобы ничьи интересы не были ущемлены», — сказал митрополит.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил решить вопрос о статусе Исаакиевского собора в рамках закона и учитывать мнение горожан.

Тем временем 30 декабря 2018 года документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратил силу. Новая заявка от РПЦ пока не поступала. В пресс-службе религиозной организации отметили, что РПЦ подаст заявку на передачу Исаакиевского собора, «когда сочтёт необходимым».

Как сообщал News.ru, первый и единственный музей в США, посвящённый КГБ, открылся в Нью-Йорке. В музее представлено более 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для сотрудников спецслужб. Экспонаты собирались 30 лет в разных странах мира.


#рпц #САНКТПЕТЕРБУРГ #митрополит #собор
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 12:26, 19 января 2019
Подрыватели собора УПЦ задержаны на Украине
в мире 18:57, 8 января 2019
Собор Элладской церкви рассмотрит автокефалию ПЦУ
Лента новостей
новый год 15:45
Сугробы в Москве выросли до пяти сантиметров
в мире 15:33
Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
спорт 15:30
Лыжник Устюгов остановился в шаге от медали на КМ
общество 15:26
Социологи назвали худшие профессии для женщин
общество 15:22
Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой
Другие новости
новый год 15:45
Сугробы в Москве выросли до пяти сантиметров
общество 15:26
Социологи назвали худшие профессии для женщин
общество 15:22
Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой
общество 14:59
Сенатора Морозова пообещали научить пользоваться «Удавом»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top