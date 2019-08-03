https://static.news.ru/photo/02fcd638-b5e7-11e9-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участников несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму попросили бережнее относиться к росгвардейцам. Обращение представители правоохранительных органов озвучили через громкоговорители.

Шествие проходит в районе Садового кольца. Наибольшее количество людей находится на Пушкинской и Трубной площадях. Именно к их гуманности взывают авторы объявления. Они рекомендуют корректно общаться с силовиками, потому что многие из них являются «среди них могут быть ваши сыновья».

Тем временем на Пушкинской площади неизвестные распылили перцовый газ. Демонстранты кашляют, у многих режет глаза. По некоторым данным, правоохранительные органы задержали уже около полусотни человек.

Ранее News.ru писал, что полиция и Росгвардия начали вытеснять участников шествия с Трубной площади в сторону Цветного бульвара. Их предупредили о недопустимости несанкционированной акции.