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Полезные ископаемые, добыча которых возможна на Луне при современном уровне развития техники, на спутнике Земли отсутствуют, рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Учёный добавил, что минералов и руд небесное тело содержит во много раз меньше, чем Земля (около 100 против 5 000), пишет РИА Новости. Такое богатство связано с присутствием на планете...