Пришедшие на акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму начали покидать мероприятие.
Только пять рамок досмотра работает для входа протестующих, сообщает корреспондент News.ru. Поток выходящих людей преобладает.
Однако на митинге всё ещё остаётся большое число активистов.
Ранее News.ru писал, что по данным МВД, участниками акции стали примерно 12 тысяч человек. Независимая организация «Белый счётчик» сообщает о 21,5 тысячи протестующих.
Согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.