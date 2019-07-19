Сбои в работе сотовой связи наблюдаются на санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова в столице.
Корреспондент News.ru сообщает, что на месте плохо работает Интернет.
По данным «
Ранее News.ru писал, что согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.