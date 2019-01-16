Антипенсионные митинги пройдут в «Сокольниках»

https://news.ru/storage/news/eab4f4d399a14204936872f3badcded9/c8792c5f-a048-4116-82fb-d7833e886fe6_850.jpg Alexander Legky/Global Look Press

Администрация парка «Сокольники» в Москве согласовала ряд публичных мероприятий, которые планируется провести с 19 по 26 января на территории «гайд-парка».

По данным пресс-службы культурного учреждения, митинги за отмену пенсионной реформы будут проходить с 13:00 до 15:00. Количество участников составит 500 человек.

Также 20 января состоится публичное мероприятие на тему: «Какие законы о выборах нужны», в котором могут принять участие до 300 человек.

Ранее News.ru писал, что негативная реакция россиян на пенсионную реформу оказалась неожиданной для правительства и лично для Антона Силуанова. По словам первого вице-премьера, он не рассчитывал и не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить столь сложно. Очевидно, что пенсии необходимо повышать, однако в бюджете не было средств, заметил чиновник.