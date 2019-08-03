Почти все участники митинга в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму покинули мероприятие.
На Трубной площади практически никого не осталось, передаёт корреспондент News.ru. Часть протестующих ушли в расположенные рядом рестораны.
Силовики оттеснили активистов с Цветного бульвара. Кроме того, в центре столицы пошёл сильный дождь.
Ранее News.ru писал, что в городе проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,