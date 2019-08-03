https://static.news.ru/photo/fb914888-b605-11e9-8fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти все участники митинга в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму покинули мероприятие.

На Трубной площади практически никого не осталось, передаёт корреспондент News.ru. Часть протестующих ушли в расположенные рядом рестораны.

Силовики оттеснили активистов с Цветного бульвара. Кроме того, в центре столицы пошёл сильный дождь.

Ранее News.ru писал, что в городе проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.