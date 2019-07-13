https://static.news.ru/photo/62169048-a564-11e9-86b5-fa163e074e61_1024.jpg Павел Грудинин Фото: АГН «Москва»

В Москве прошёл санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России, директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Акция собрала более четырёх тысяч человек.

Со сцены выступили глава коммунистов Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Валерий Рашкин, которые требовали прекратить рейдерские атаки на совхоз им. Ленина, а также сам Грудинин.

У власти есть такой принцип: пусть безобразно, но однообразно. Мы им как кость в горле. У нас всё получается не благодаря, а вопреки принимаемым законам, — цитирует Daily Storm Грудинина.

Глава КПРФ назвал предпринимателя Владимира Палихату «рейдером», который якобы возглавляет атаки против экс-кандидата в президенты и его хозяйства.

Как писал News.ru, Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, согласно которому бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина получила две трети доли совместного имущества. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях.