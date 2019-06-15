Согласованный с московскими властями марш в поддержку журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова начался в столице. Мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова.
На всём протяжении шествия стоят металлические ограждения, движение транспорта перекрыто. Вход для участников — только через рамки металлоискателей. За соблюдением безопасности следят сотрудники полиции и Росгвардии, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня на проспекте Академика Сахарова. По его словам, люди хотят услышать его видение произошедшего — подозрений в сбыте наркотиков и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности.