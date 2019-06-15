https://static.news.ru/photo/758feb50-9025-11e9-b9af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласованный с московскими властями марш в поддержку журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова начался в столице. Мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова.

На всём протяжении шествия стоят металлические ограждения, движение транспорта перекрыто. Вход для участников — только через рамки металлоискателей. За соблюдением безопасности следят сотрудники полиции и Росгвардии, передаёт РИА Новости . Митинг проходит под лозунгом: «Закон и справедливость для всех». Организаторы ожидают около 20 тысяч человек. Время проведения митинга было оговорено заранее — с 13:00 до 15:00.

Ранее News.ru сообщал, что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня на проспекте Академика Сахарова. По его словам, люди хотят услышать его видение произошедшего — подозрений в сбыте наркотиков и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности.