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Жители Мурманска посетили митинг возле мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время.

Участие в мероприятии также приняли депутаты, представители правительства и ветераны-подводники.

Сегодня траурный день и для Мурманска, и для России. Мы скорбим о подводниках, погибших при исполнении долга, и выражаем соболезнования родственникам погибших, — сказал председатель областной думы Сергей Дубовой.

В свою очередь замгубернатора Мурманский области Евгений Никора подчеркнул, что власти региона сделают всё необходимое для помощи родственникам жертв трагедии.

По данным пресс-службы облдумы, митинг состоялся по инициативе депутатов. Многие из представителей региональной думы, в том числе спикер и вице-спикер, когда-то служили на подводном флоте, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что панихиды и литии по погибшим подводникам состоятся во всех храмах Мурманской митрополии. Об этом сообщили в местной епархии. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил соболезнования в связи с трагедией.