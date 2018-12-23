Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих

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Около 600 рабочих госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» провели митинг в Пскове. Участники акции выразили протест против привлечения частных перевозчиков к работе на маршрутах городских и пригородных автобусов.

«Этим митингом мы опять пытаемся обратить внимание властей на нашу беду», — отметил в выступлении механик Игорь Кузьмин, слова которого приводятся на сайте совета профсоюзов Псковской области.

Кузьмин напомнил, что в Новгороде уже разрушили государственное предприятие, привлекли частных перевозчиков, но в результате они ушли и власти пытаются восстановить в регионе государственный парк, привлекая для работы на маршрутах автобусы, которые являются «музейными экспонатами».

Кондуктор Татьяна Иванова отметила, что пока губернатор Псковской области МИхаил Ведерников ведёт переговоры о поддержке предприятия с федеральными структурами, руководство предприятия приглашает в Псков московских перевозчиков.

«Средства предприятия также уходят неизвестно куда, в то время как именно наше предприятие в этих средствах очень нуждается», — подчеркнула Иванова, добавив, что сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вынуждены работать на невыгодных, не самоокупаемых маршрутах.

Механик предприятия Николай Козик напомнил, что даже в 1990-е годы автопарк работал успешно и находил возможность обновлять подвижной состав. Но как в руководстве предприятия появились лица, не являющиеся специалистами в организации работы системы общественного транспорта, появились проблемы.

Козик отметил, что нынешний глава предприятия прибыл из Москвы с четырьмя единицами транспорта и семью водителями, которым отдали самые наиболее маршруты.

«Позже нам объяснили, что это водители — эксперты. Но сразу выяснилось, что они не знают, что такое путевой лист, что они думают, будто это лишь та бумага, в которой делают отметку медики! А билеты для них были вообще новостью! Зачем билеты-то выдавать? И вот эти эксперты работают у нас уже несколько месяцев», — отметил выступающий.

В своей речи он подчеркнул, что контрольно-ревизорской службе предприятия якобы запрещено проверять москвичей, которым выдают для продажи любое количество проездных билетов, в то время как для остальных кондукторов проездные строго лимитированы.

Депутат Псковского закобрания и глава реготделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг призвал сотрудников «Псковпассажиравтотранса» к борьбе за сохранение предприятия, подчеркнув, что в настоящее время крупнейшее государственное предприятие, которое несет не только автотранспортные, но и социальные функции, оказалось на грани банкротства.

«Налоговая инспекция подала в арбитражный суд иск о банкротстве, от того, как закончится процесс, и от того, как будет себя вести администрация области, зависит, выживет ли это предприятие, зависит судьба двух тысяч человек», — цитирует Шлосберга «Псковская лента новостей».

Парламентарий сообщил, что губернатор региона Михаил Ведерников пообещал выделить предприятию 100 млн рублей из бюджета области в следующем году, но нужно выделить в несколько раз больше средств, чтобы сохранились рабочие места.

По итогам митинга его участники приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства России и лично олт вице-премьера Антона Силуанова «обеспечить неукоснительное исполнение поручений и указов президента РФ по поддержке дотационных регионов», а также произвести «своевременные и в полном объёме межбюджетные трансферты в дотационные регионы, в том числе Псковскую область, на исполнение государственных обязательств перед гражданами страны».

От руководства Псковской области митингующие потребовали совместно с руководством предприятия разработать и представить трудовому коллективу план стабилизации и развития предприятия, а также «обеспечить меры по недопущению банкротства и закрытия ГППО „Псковпассажиравтотранс“».

От руководства предприятия участники митинга потребовали «немедленно прекратить деструктивные действия в отношении членов профсоюза и первичной профсоюзной организации», а также «остановить фактический захват государственных ресурсов ГППО „Псковпассажиравтотранс“ со стороны частного перевозчика ООО „СтарТранс“» и «вернуть на маршруты 22 и 30 нормальные пассажирские автобусы, предназначенные для городских перевозок».

Как писал ранее News.ru, работники общественного транспорта Пскова решили устроить митинг в защиту госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». На улицу трудящихся заставили выйти задержки зарплаты, попытка реструктуризации компании без согласия коллектива, а также отсутствие диалога с администрацией.