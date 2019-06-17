https://static.news.ru/photo/2382abce-90c3-11e9-862d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: зеленоград-инфо.рф

Около 200 жителей Зеленограда вышли на согласованную акцию против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города.

В руках митингующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами «Нет мусорному геноциду» и «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег». Некоторые из них предлагали возвести мусорные полигоны на Рублёвке или в Ново-Огарёве.

Местные жители опасаются загрязнения воздуха и роста заболеваемости. В связи с этим они обратились к властям с призывом построить комплекс дальше от города, а также развивать европейские технологии обработки мусора, передаёт радиостанция « Эхо Москвы ».

Ранее News.ru писал, что российский экологический оператор и мэрия Казани подписали меморандум о сотрудничестве. Благодаря этому город получит ещё больше возможностей для развития современной системы сбора отходов.