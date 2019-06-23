https://static.news.ru/photo/4cc5c25c-95c6-11e9-a019-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/nlyaskin

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.

Организаторами акции выступили Либертарианская партия России и независимый профсоюз журналистов. В анонсе мероприятия указывается, что тысячи активистов находятся в заключении по сфабрикованным делам.

Проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении «Нового Величия», «Сети», [аспиранта МГУ] Азата Мифтахова, [члена «Открытой России»] Анастасии Шевченко и других политических заключённых, — заявили организаторы.

Заявленная численность участников акции — до 20 тысяч человек. В настоящее время на проспекте Сахарова собралось несколько сотен митингующих.

Ранее News.ru писал, что митинги, пикеты и собрания в рамках акции «Общество требует справедливости» начались 23 июня в России. Публичные мероприятия в поддержку журналистов и политических заключённых проходят в десятках городов.