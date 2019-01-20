Как прошёл митинг против передачи Японии части Курил

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На Суворовской площади собрались две тысячи человек

Согласованный со столичными властями митинг «За сохранение территориальной целостности России» прошёл на Суворовской площади. Люди вышли, чтобы выступить против возможной передачи Японии части Курильских островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи).

В организации мероприятия были задействованы несколько политических партий, в частности, «Гражданская солидарность», «Партия дела», «Левый фронт» и другие. Как рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, в митинге приняли участие две тысячи человек — изначально организаторы рассчитывали увидеть значительно меньшее количество участников (порядка тысячи человек).

О том, как проходил митинг — в галерее News.ru.