Как прошёл митинг против передачи Японии части Курил

Согласованный со столичными властями митинг «За сохранение территориальной целостности России» прошёл на Суворовской площади. Люди вышли, чтобы выступить против возможной передачи Японии части Курильских островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи).
В организации мероприятия были задействованы несколько политических партий, в частности, «Гражданская солидарность», «Партия дела», «Левый фронт» и другие. Как рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, в митинге приняли участие две тысячи человек — изначально организаторы рассчитывали увидеть значительно меньшее количество участников (порядка тысячи человек).
О том, как проходил митинг — в галерее News.ru.