Митинг против передачи Курил Японии пройдёт в Москве

https://news.ru/storage/news/1cf337c9f57d15dbc90a9ee11f533ff5/b3a536d7-9e60-4fc6-8c09-d87f32d76d50_850.jpg Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Согласованный с властями Москвы митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов пройдёт на Суворовской площади столицы. Власти города объединили заявки от «Левого фронта», «Партии дела», незарегистрированной партии «Другая Россия», движения «Новороссия» и ряда других патриотических организаций.

Активистам разрешено вывести на площадь не более одной тысячи человек, рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, сообщает «Интерфакс».

Начало акции — в 13:00. Участники демонстрации заявят о недопустимости передачи Курил японской стороне. Они считают, что рассмотрение такого вопроса возможно только на всероссийском референдуме.

Ранее News.ru писал, что Геннадий Зюганов призвал не отдавать «ни вершка российских земель». Глава КПРФ заявил, что Никита Хрущёв обещал передать Токио два острова только в том случае, если территорию азиатской страны покинут американские военные, а это условие до сих пор не выполнено.