Митинг против передачи Курил проходит в Москве

https://news.ru/storage/news/98d2cf60ecf61fe7ae1ae8a1fdb7bb71/01474980-4cfa-47f1-8f0b-62cec7f897e2_850.jpg News.ru эксклюзивы

Несколько сотен москвичей вышли на акцию против возможной передачи Курильских островов Японии. Митинг «За сохранение территориальной целостности России» проходит на Суворовской площади, он согласован с властями столицы. Организовали мероприятие несколько движений и политических партий, включая «Левый фронт», «Партию дела», «Гражданскую солидарность» и другие.

Слухи о возможности передачи Курил появились в России на фоне переговоров между политическими деятелями России и Японии, которые намекнули на грядущее подписание мирного договора между странами. Между тем, ранее Япония отказывалась подписывать мирный договор с Россией без передачи островов, которые в Токио считаются «оккупированными».

Более того, в начале 2019 года в японской прессе появилась информация о том, что Япония не планирует требовать у России компенсационных выплат за многолетнюю оккупацию островов; не планирует размещать на территории островов американские баз. Также в Японии не раз говорили о том, что в случае передачи островов российское население, проживающее там, сможет остаться и не должно беспокоиться, что его каким-то образом будут ущемлять. Это выглядело так, будто японцы уже знают об имеющейся договоренности по передаче им Курил.

По животрепещущему вопросу высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако его заявление ещё больше обеспокоило россиян. Песков не ответил на конкретный вопрос журналистов «будут ли Курилы переданы Японии или же нет». Вместо этого он сказал: «Не может идти речи, чтобы был нанесён вред интересам наших граждан». А вот глава МИД России Сергей Лавров высказался более определённо: ключевая позиция Москвы — признание со стороны Японии суверенитета РФ над Курильскими островами.

Напомним, спорными территориями являются острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи. Они перешли СССР, а потом и России после поражения Японии во Второй мировой войне.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у Кремля отсутствуют планы передавать Курильские острова какой-либо стране, но об этом можно «подискутировать». «Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать <...> То, что хочет забрать Япония, об этом еще можно подискутировать», — приводит слова политика News.ru.