Читает книги и пишет стихи: всё о мисс Москва — 2018

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Победительницей конкурса красоты стала Алеся Семеренко

24 декабря 2018 года в Vegas Crocus состоялся финальный конкурс красоты «Мисс Москва — 2018», победительницей которого стала Алеся Семеренко. Девушке 24 года, родилась она в городе Армавир Краснодарского края, но в возрасте трёх лет вместе с семьёй переехала в Санкт-Петербург. И именно этот город считает родным.

Позднее девушка отправилась в столицу и решила покорить её, что ей, собственно, и удалось. Алеся — будущий экономист, в свободное время любит читать книги, интересуется стихами и пишет картины.

Всего в конкурсе приняли участие 49 москвичек и жительниц области в возрасте от 14 до 34 лет.